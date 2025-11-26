uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-11-2025 07:00

Ponte ferroviária de Alferrarede, em Abrantes, recebe projecto pioneiro em Portugal

Ponte ferroviária de Alferrarede, em Abrantes, recebe projecto pioneiro em Portugal
Infraestruturas de Portugal aplicou pela primeira vez travessas em material compósito numa ponte ferroviária, na ponte de Alferrarede, em Abrantes.

A Infraestruturas de Portugal indica ter instalado travessas em material compósito na ponte de Alferrarede, localizada na Linha da Beira Baixa, em Abrantes, tornando este o primeiro caso de utilização desta tecnologia em pontes ferroviárias no país. “A operação representa um passo importante na aposta da empresa em soluções inovadoras que reforcem a segurança, a eficiência e a sustentabilidade do sistema de mobilidade”, salienta a IP, na nota informativa. Estas travessas, acrescenta, surgem como “alternativa às tradicionais peças de madeira tratadas com creosoto, oferecendo maior durabilidade e resistência”, bem como "melhor estabilidade estrutural".
A IP destaca que, além de mais sustentáveis, requerem menos intervenções de manutenção ao longo do tempo, traduzindo-se numa redução de custos operacionais. Outra das vantagens apontadas é a facilidade de manipulação em obra: “tal como a madeira, o material compósito permite cortes e furações sem comprometer a integridade estrutural”, facilitando trabalhos de adaptação e instalação em ambiente ferroviário, pode ler-se na nota informativa. A empresa indica que vai agora acompanhar de perto o desempenho das travessas em contexto real ao longo dos próximos meses, avaliando resistência, comportamento estrutural e necessidades de manutenção.
Segundo a IP, os resultados deste acompanhamento serão “essenciais” para determinar a viabilidade da aplicação desta tecnologia noutras pontes metálicas da Rede Ferroviária Nacional. Caso os testes confirmem os benefícios esperados, a IP prevê desenvolver um plano de substituição gradual das travessas de madeira existentes por soluções em compósito. “Esta mudança permitirá ganhos consideráveis ao nível da segurança operacional e da sustentabilidade ambiental, alinhando-se com as metas de modernização e descarbonização que a empresa tem vindo a implementar nas infraestruturas ferroviárias”, refere a IP.

