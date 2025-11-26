Ponte ferroviária de Alferrarede, em Abrantes, recebe projecto pioneiro em Portugal

A Infraestruturas de Portugal indica ter instalado travessas em material compósito na ponte de Alferrarede, localizada na Linha da Beira Baixa, em Abrantes, tornando este o primeiro caso de utilização desta tecnologia em pontes ferroviárias no país. “A operação representa um passo importante na aposta da empresa em soluções inovadoras que reforcem a segurança, a eficiência e a sustentabilidade do sistema de mobilidade”, salienta a IP, na nota informativa. Estas travessas, acrescenta, surgem como “alternativa às tradicionais peças de madeira tratadas com creosoto, oferecendo maior durabilidade e resistência”, bem como "melhor estabilidade estrutural".

A IP destaca que, além de mais sustentáveis, requerem menos intervenções de manutenção ao longo do tempo, traduzindo-se numa redução de custos operacionais. Outra das vantagens apontadas é a facilidade de manipulação em obra: “tal como a madeira, o material compósito permite cortes e furações sem comprometer a integridade estrutural”, facilitando trabalhos de adaptação e instalação em ambiente ferroviário, pode ler-se na nota informativa. A empresa indica que vai agora acompanhar de perto o desempenho das travessas em contexto real ao longo dos próximos meses, avaliando resistência, comportamento estrutural e necessidades de manutenção.

Segundo a IP, os resultados deste acompanhamento serão “essenciais” para determinar a viabilidade da aplicação desta tecnologia noutras pontes metálicas da Rede Ferroviária Nacional. Caso os testes confirmem os benefícios esperados, a IP prevê desenvolver um plano de substituição gradual das travessas de madeira existentes por soluções em compósito. “Esta mudança permitirá ganhos consideráveis ao nível da segurança operacional e da sustentabilidade ambiental, alinhando-se com as metas de modernização e descarbonização que a empresa tem vindo a implementar nas infraestruturas ferroviárias”, refere a IP.