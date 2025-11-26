Rio Maior abre candidaturas para bolsas de estudo

Estão abertas até dia 19 de Dezembro as candidaturas para as bolsas de estudo destinadas a 28 estudantes do ensino superior e residentes no concelho de Rio Maior, mais oito que no ano passado. Os estudantes abrangidos por este apoio são os que já beneficiaram do mesmo no ano lectivo 2024/2025, bem como os novos candidatos que se inscreveram pela primeira vez.

O valor da bolsa de estudo é de 653 euros, um aumento significativo face aos 495 euros atribuídos no ano anterior. As bolsas de estudo são atribuídas conforme os créditos definidos no Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino Superior, disponível para consulta no site do município de Rio Maior. Por decisão da câmara municipal, o número de bolsas atribuídas aumentou para 28, dos quais três são reservadas ao abrigo do Regulamento Social dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior.

A formalização das candidaturas deve ser feita através do preenchimento do formulário próprio e da entrega da documentação necessária. Os documentos podem ser entregues presencialmente no Serviço de Atendimento do Município, na Loja do Cidadão (entre as 09h00 e as 16h00), ou submetidos através do Portal de Serviços Online da autarquia.