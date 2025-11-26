uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 26-11-2025 18:00

Rio Maior abre candidaturas para bolsas de estudo

Rio Maior abre candidaturas para bolsas de estudo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Candidaturas às bolsas de estudo estão abertas até dia 19 de Dezembro e são destinadas a alunos inscritos no ensino superior residentes no concelho de Rio Maior.

Estão abertas até dia 19 de Dezembro as candidaturas para as bolsas de estudo destinadas a 28 estudantes do ensino superior e residentes no concelho de Rio Maior, mais oito que no ano passado. Os estudantes abrangidos por este apoio são os que já beneficiaram do mesmo no ano lectivo 2024/2025, bem como os novos candidatos que se inscreveram pela primeira vez.
O valor da bolsa de estudo é de 653 euros, um aumento significativo face aos 495 euros atribuídos no ano anterior. As bolsas de estudo são atribuídas conforme os créditos definidos no Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino Superior, disponível para consulta no site do município de Rio Maior. Por decisão da câmara municipal, o número de bolsas atribuídas aumentou para 28, dos quais três são reservadas ao abrigo do Regulamento Social dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior.
A formalização das candidaturas deve ser feita através do preenchimento do formulário próprio e da entrega da documentação necessária. Os documentos podem ser entregues presencialmente no Serviço de Atendimento do Município, na Loja do Cidadão (entre as 09h00 e as 16h00), ou submetidos através do Portal de Serviços Online da autarquia.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar