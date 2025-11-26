uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 26-11-2025 14:24

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos assinalada em Azambuja

Município de Azambuja está a dinamizar uma campanha de sensibilização, até 28 de Novembro, sobre o uso responsável de recursos e a gestão sustentável de resíduos.

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos está a decorrer até ao final do mês de Novembro e tem como objectivo promover acções de sensibilização sobre o uso responsável de recursos e a gestão sustentável.

O concelho de Azambuja junta-se a esta iniciativa dinamizando, até 28 de Novembro, uma campanha nas redes sociais centrada nesta temática. Ao mesmo tempo, será implementada uma rede de recolha de pilhas e lâmpadas usadas em todas as freguesias do concelho.

A autarquia destaca a importância da compostagem no processo de valorização e redução dos resíduos domésticos, durante a manhã do dia 28 de Novembro, sexta-feira, o serviço Ambiental da Câmara Municipal estará no Jardim Urbano, em Azambuja, para receber inscrições dos munícipes que estejam interessados em adquirir um compostor doméstico.

