Assembleia de Salvaterra debateu regulamentos municipais de habitação social e associativismo

A Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos reuniu-se a 26 de Novembro, em Marinhais, para uma sessão marcada pelo debate sobre o novo Regulamento de Habitação Social em Arrendamento Apoiado e pela alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo Local, matérias que motivaram apelos de várias bancadas à necessidade de aperfeiçoar os instrumentos legais do município.

A reunião incluiu ainda deliberações sobre taxas municipais, a prestação de contas do primeiro semestre de 2025 e várias eleições de representantes para entidades regionais e intermunicipais.

No final, ficou a nota de que a revisão dos regulamentos deverá continuar mesmo depois da entrada em vigor dos documentos, os quais foram aprovados na sessão.



