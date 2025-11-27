uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 27-11-2025 17:44

Assembleia de Salvaterra debateu regulamentos municipais de habitação social e associativismo

Mercado de Cultura de Marinhais acolheu sessão ordinária da Assembleia Municipal, a qual englobou a discussão sobre documentos de gestão financeira, a aprovação de taxas municipais, assim como regulamentos estruturantes para o futuro próximo do município.

A Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos reuniu-se a 26 de Novembro, em Marinhais, para uma sessão marcada pelo debate sobre o novo Regulamento de Habitação Social em Arrendamento Apoiado e pela alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo Local, matérias que motivaram apelos de várias bancadas à necessidade de aperfeiçoar os instrumentos legais do município.
A reunião incluiu ainda deliberações sobre taxas municipais, a prestação de contas do primeiro semestre de 2025 e várias eleições de representantes para entidades regionais e intermunicipais.
No final, ficou a nota de que a revisão dos regulamentos deverá continuar mesmo depois da entrada em vigor dos documentos, os quais foram aprovados na sessão.

Mais para ler na edição impressa de O MIRANTE

