27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-11-2025 17:43

Associação Amigos do Passeio Clássico elege novos órgãos sociais

Lista C, liderada por Jorge Calvário, venceu as eleições e promete reforçar espírito associativo.

A Associação Amigos do Passeio Clássico (APC) elegeu recentemente os seus novos órgãos sociais para o biénio 2025-2027, numa votação que terminou com a vitória da Lista C, encabeçada por Jorge Calvário. A lista vencedora assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, mantendo o bom convívio e a participação dos associados na paixão comum pelas motorizadas e passeios clássicos. A nova direcção sublinhou ainda a importância de continuar a dinamizar actividades, guiando-se por princípios de transparência, responsabilidade e espírito de amizade, para “garantir que a associação continua a crescer e a manter o seu bom nome”.
A nova direcção liderada por Jorge Calvário é composta ainda por Paulo Ferreira como vice-presidente, Helena Rosado (tesoureira), Rodrigo Jorge (secretário) e Ana Margarida (vogal). A Mesa da Assembleia Geral é presidida por Noel Dias, com Miguel Silva como secretário e Paulo José como vogal e o Conselho Fiscal tem Tiago Teixeira como presidente, Paulo Silva como secretário e Rui Caeiro como vogal.
