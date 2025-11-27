Banco Alimentar Contra a Fome recolhe alimentos em Santarém

O Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém vai realizar a habitual campanha de recolha de alimentos neste fim-de-semana de 29 e 30 de Novembro, em supermercados e superfícies comerciais da região. Com a colaboração de diversas autarquias, empresas e instituições parceiras, a campanha tem como objectivo reforçar o apoio às famílias mais vulneráveis. “O combate à fome é uma responsabilidade coletiva. Cada contribuição é um sinal de esperança para quem vive em situação de vulnerabilidade. Juntos, podemos fazer a diferença”, é a mensagem do Banco Alimentar.