27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-11-2025 11:57

Banco Alimentar Contra a Fome recolhe alimentos em Santarém

Campanha tem como objectivo reforçar o apoio às famílias mais vulneráveis

O Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém vai realizar a habitual campanha de recolha de alimentos neste fim-de-semana de 29 e 30 de Novembro, em supermercados e superfícies comerciais da região. Com a colaboração de diversas autarquias, empresas e instituições parceiras, a campanha tem como objectivo reforçar o apoio às famílias mais vulneráveis. "O combate à fome é uma responsabilidade coletiva. Cada contribuição é um sinal de esperança para quem vive em situação de vulnerabilidade. Juntos, podemos fazer a diferença", é a mensagem do Banco Alimentar.

