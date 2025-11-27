uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-11-2025 07:00

Bebé nasce na A1 em ambulância dos Bombeiros de Caxarias por indisponibilidade da VMER

Bebé nasce na A1 em ambulância dos Bombeiros de Caxarias por indisponibilidade da VMER
Este foi o primeiro parto que os Bombeiros de Caxarias auxiliaram em 2025 - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O destino final da grávida era o Hospital de Leiria, mas a indisponibilidade da VMER obrigou os bombeiros a fazer o transporte no sentido contrário. Mavi acabou por nascer na saída da A1 em Torres Novas.

Mavi nasceu na terça-feira, 18 de Novembro, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Caxarias, do concelho de Ourém, na saída da A1, em Torres Novas. A mãe, residente em Caxarias, tinha sido encaminhada para a maternidade do Hospital de Leiria, mas após avaliação dos bombeiros, de que o parto estava em iminência, foi solicitada ajuda diferenciada ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que obrigou a uma alteração no trajecto, fazendo a ambulância seguir no sentido contrário.
“A VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Leiria estava ocupada numa outra ocorrência e, por isso, foi mobilizada a VMER de Santarém para vir ao nosso encontro, que aconteceu em Torres Novas”, explica a O MIRANTE o comandante da corporação de Caxarias, Nuno Mendes. Essa decisão, do CODU, acabou por acrescentar tempo de viagem à ocorrência que sempre teve como destino final o Hospital de Leiria até porque, explica, a maternidade do Hospital de Santarém encerrava às 20h30. “Foi tudo muito rápido. Às 19h36 estávamos a sair de casa da grávida e às 20h08 encontrámo-nos com a VMER de Santarém”, acrescenta o comandante que considera que a actuação do CODU e a decisão de ir para o Hospital de Leiria foi acertada. “Santarém já iria estar fechado”, vinca.

“Bebés não foram feitos para nascer em ambulâncias”
Mavi foi a primeira bebé a nascer este ano numa ambulância dos Bombeiros de Caxarias, que tinham auxiliado o último parto no final do ano passado. Para o comandante Nuno Mendes, precisamente por não ser uma ocorrência que se faça com frequência carece de ajuda diferenciada da parte da equipa que integra as VMER. “Nós temos formação básica em partos, por isso é que os fazemos, mas é uma situação que me preocupa porque os bebés não foram feitos para nascer em ambulâncias, mas sim em hospitais”, conclui.
Este ano são já mais de uma dezena os bebés nascidos em ambulâncias na região ribatejana envolvendo as corporações de Samora Correia (1), Salvaterra de Magos (3), Vila Franca de Xira (1), Rio Maior (3), Santarém (2) e Ourém (1). E, ainda, a bebé Serena, que nasceu numa rua, no Carregado, concelho de Alenquer, com a ajuda de familiares.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar