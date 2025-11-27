Câmara de Coruche confirma buscas da PJ nos Paços do Concelho

A Polícia Judiciária está a realizar hoje buscas na Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém, confirmou à Lusa a força de segurança, sem revelar mais pormenores sobre a operação.

Fonte do município confirmou a O MIRANTE que estão a ser dadas, pelos serviços, as respostas e todas as informações às questões solicitadas pelos inspectores. “Estamos a colaborar e tudo decorre dentro dos trâmites” que fazem parte das averiguações.

Não foi especificado que processos estão envolvidos nas diligências efectuadas pela PJ.

A autarquia é presidida por Nuno José Azevedo (PS), eleito nas autárquicas de 12 de Outubro e que sucede a Francisco Oliveira. O Partido Socialista obteve 32% dos votos e três mandatos, o mesmo número de eleitos do movimento independente “Volta Coruche”, liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da câmara eleito anteriormente pelo PS.