uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-11-2025 11:49

Câmara de Coruche confirma buscas da PJ nos Paços do Concelho

Câmara de Coruche confirma buscas da PJ nos Paços do Concelho
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Autarquia está a colaborar com a Polícia Judiciária. Denúncia poderá ter despoletado buscas na câmara municipal.

A Polícia Judiciária está a realizar hoje buscas na Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém, confirmou à Lusa a força de segurança, sem revelar mais pormenores sobre a operação.
Fonte do município confirmou a O MIRANTE que estão a ser dadas, pelos serviços, as respostas e todas as informações às questões solicitadas pelos inspectores. “Estamos a colaborar e tudo decorre dentro dos trâmites” que fazem parte das averiguações.
Não foi especificado que processos estão envolvidos nas diligências efectuadas pela PJ.
A autarquia é presidida por Nuno José Azevedo (PS), eleito nas autárquicas de 12 de Outubro e que sucede a Francisco Oliveira. O Partido Socialista obteve 32% dos votos e três mandatos, o mesmo número de eleitos do movimento independente “Volta Coruche”, liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da câmara eleito anteriormente pelo PS.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar