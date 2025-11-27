Cerimónias fúnebres de bombeiro decorrem hoje em Pernes

As cerimónias fúnebres do bombeiro da corporação de Pernes de José Augusto Fontes Joaquim vão decorrer esta quinta-feira, 27 de Novembro, em Pernes. O velório decorre a partir das 11h00 no quartel dos Bombeiros Voluntários de Pernes. O cortejo fúnebre está marcado para as 14h30 e o funeral para as 16h00, na Igreja Matriz de Pernes, informou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pernes.

“A passada segunda-feira acordou cinzenta para se despedir de ti — e até a tua ABTM parecia não querer sair para trabalhar. Cabe-nos agora honrar todas as aprendizagens que nos deixaste”, publicou a associação nas redes sociais, a propósito do falecimento, no dia 24 de novembro, do bombeiro de 1.ª José Augusto Fontes Joaquim