27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-11-2025 13:32

Colisão entre carro e motociclo faz um ferido em Tramagal

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27 de Novembro, em Tramagal. Ferido foi transportado para o hospital de Abrantes.

A colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo provocou, na manhã desta quinta-feira, 27 de Novembro, um ferido entre a Rua da Nossa Senhora da Oliveira e a Rua de Santo António, em Tramagal, concelho de Abrantes, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo.

De acordo com a mesma fonte o ferido foi assistido no local e transportado para o Hospital de Abrantes.

O alerta foi dado pelas 10h50 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Abrantes e a GNR.

    26-11-2025
    26-11-2025
    26-11-2025
    26-11-2025
    19-11-2025
    08-10-2025
    10-11-2025
    30-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
