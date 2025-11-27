Sociedade | 27-11-2025 13:32
Colisão entre carro e motociclo faz um ferido em Tramagal
Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27 de Novembro, em Tramagal. Ferido foi transportado para o hospital de Abrantes.
A colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo provocou, na manhã desta quinta-feira, 27 de Novembro, um ferido entre a Rua da Nossa Senhora da Oliveira e a Rua de Santo António, em Tramagal, concelho de Abrantes, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo.
De acordo com a mesma fonte o ferido foi assistido no local e transportado para o Hospital de Abrantes.
O alerta foi dado pelas 10h50 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Abrantes e a GNR.
