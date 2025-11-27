Sociedade | 27-11-2025 15:46
Colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias causa um ferido
Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 27 de Novembro, ao quilómetro 79 da autoestrada A1.
A colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros e um pesado de mercadorias provocou, na tarde de 27 de Novembro, um ferido leve na autoestrada A1 ao quilómetro 79 sentido norte-sul, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil de Santarém.
De acordo com a mesma fonte, o ferido foi transportado para o Hospital de Santarém. O alerta foi dado pelas 14h30 e no local estiveram sete veículos com 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Santarém e a Brisa.
