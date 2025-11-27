Concelho de Abrantes está a voltar à normalidade depois dos danos causados pela tempestade “Cláudia”

O executivo municipal de Abrantes deu conta em sessão camarária que os danos provocados pela passagem da tempestade “Cláudia” no concelho já estão a ser reparados e que está tudo a voltar à normalidade. Na reunião de 18 de Novembro, a vereadora Raquel Olhicas (PS) adiantou que as pessoas que tiveram de pernoitar nos alojamentos temporários por terem ficado desalojadas já voltaram às suas casas. “No entanto há uma casa que está parcialmente submersa. O município está a fornecer refeições a essas pessoas e continuamos a dar apoio psicológico a todas as pessoas que ficaram desalojadas”, disse.

Recorde-se a depressão Cláudia provocou danos muito significativos no concelho e fez cair o maior volume de chuva dos últimos 25 anos. O concelho registou, entre 13 e 15 de Novembro, 26 inundações, 12 movimentos de massa, seis quedas de árvores, seis ocorrências de limpeza de vias, a queda de um poste de iluminação de acesso à A23 e cinco veículos parcialmente submersos. Entre as situações mais graves, estão os danos estruturais no pontão de acesso à localidade de Casais de Revelhos e na Escola do 1.º ciclo do Tramagal.

Sobre a escola, o presidente da câmara, Manuel Valamatos, avançou na reunião camarária que tudo está a regressar à normalidade. “Tem sido feito um trabalho extraordinários pelos funcionários escolares. Todos trabalharam intensamente para que a escola voltasse à normalidade. Há um piso no centro escolar que é de madeira, vamos substituir logo que tenhamos condições”, disse.