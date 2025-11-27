Estrada do Poço do Reto em Santarém reaberta ao trânsito





A Rua do Poço do Reto, que liga o Campo Infante da Câmara, junto à Casa do Campino, à Estrada Nacional 3 foi reaberta ao trânsito na quarta-feira, 26 de Novembro, após a realização de trabalhos de reparação de um talude.

O mau tempo provocou o deslizamento do talude, tornando necessária a construção de um muro de suporte para garantir a estabilidade da via, já tinha informado o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.