Sociedade | 27-11-2025 11:54
Estrada do Poço do Reto em Santarém reaberta ao trânsito
FOTO – Facebook João Teixeira Leite
Via que liga o Campo Infante da Câmara à EN3 esteve interdita temporariamente ao trânsito para realizar obras de contenção de um talude.
A Rua do Poço do Reto, que liga o Campo Infante da Câmara, junto à Casa do Campino, à Estrada Nacional 3 foi reaberta ao trânsito na quarta-feira, 26 de Novembro, após a realização de trabalhos de reparação de um talude.
O mau tempo provocou o deslizamento do talude, tornando necessária a construção de um muro de suporte para garantir a estabilidade da via, já tinha informado o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.
