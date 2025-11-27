uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-11-2025 11:54

Estrada do Poço do Reto em Santarém reaberta ao trânsito

FOTO – Facebook João Teixeira Leite
Via que liga o Campo Infante da Câmara à EN3 esteve interdita temporariamente ao trânsito para realizar obras de contenção de um talude.



A Rua do Poço do Reto, que liga o Campo Infante da Câmara, junto à Casa do Campino, à Estrada Nacional 3 foi reaberta ao trânsito na quarta-feira, 26 de Novembro, após a realização de trabalhos de reparação de um talude.
O mau tempo provocou o deslizamento do talude, tornando necessária a construção de um muro de suporte para garantir a estabilidade da via, já tinha informado o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.

