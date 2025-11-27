uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-11-2025 12:00

Hospital de Santarém deu formação sobre cessação tabágica no Dia Internacional do Não Fumador

Profissionais deram estratégias para ajudar a deixar de fumar - foto DR
Profissionais aprofundaram estratégias de apoio à cessação tabágica e analisaram abordagens multidisciplinares.

No âmbito do Dia Internacional do Não Fumador, que se assinalou na segunda-feira, 17 de Novembro, decorreu no Auditório do Hospital Distrital de Santarém uma acção de formação dedicada à cessação tabágica. A iniciativa, dirigida a médicos de Medicina Geral e Familiar, enfermeiros e psicólogos da ULS Lezíria, teve como principal objectivo actualizar conhecimentos e reforçar competências na intervenção junto de utentes fumadores.
Ao longo da sessão, os profissionais aprofundaram estratégias de apoio à cessação tabágica e analisaram abordagens multidisciplinares utilizadas no acompanhamento de quem pretende deixar de fumar, contribuindo para uma resposta mais eficaz e integrada aos utentes.

