Sociedade | 27-11-2025 12:00
Hospital de Santarém deu formação sobre cessação tabágica no Dia Internacional do Não Fumador
Profissionais deram estratégias para ajudar a deixar de fumar - foto DR
Profissionais aprofundaram estratégias de apoio à cessação tabágica e analisaram abordagens multidisciplinares.
No âmbito do Dia Internacional do Não Fumador, que se assinalou na segunda-feira, 17 de Novembro, decorreu no Auditório do Hospital Distrital de Santarém uma acção de formação dedicada à cessação tabágica. A iniciativa, dirigida a médicos de Medicina Geral e Familiar, enfermeiros e psicólogos da ULS Lezíria, teve como principal objectivo actualizar conhecimentos e reforçar competências na intervenção junto de utentes fumadores.
Ao longo da sessão, os profissionais aprofundaram estratégias de apoio à cessação tabágica e analisaram abordagens multidisciplinares utilizadas no acompanhamento de quem pretende deixar de fumar, contribuindo para uma resposta mais eficaz e integrada aos utentes.
