Sociedade | 27-11-2025 15:03
Incêndio em veículo pesado de mercadorias na A1
Um veículo pesado de mercadorias incendiou-se esta tarde, por volta das 13h, ao quilómetro 99.9 da autoestrada A1, sentido sul-norte.
Não há registo de feridos. No local estiveram seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Minde e de Torres Novas e ainda elementos do Destacamento do Trânsito da GNR e da Brisa.
