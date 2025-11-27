Incêndio em veículo pesado de mercadorias na A1

Um veículo pesado de mercadorias incendiou-se esta tarde, por volta das 13h, ao quilómetro 99.9 da autoestrada A1, sentido sul-norte.

Não há registo de feridos. No local estiveram seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Minde e de Torres Novas e ainda elementos do Destacamento do Trânsito da GNR e da Brisa.