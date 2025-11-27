Sociedade | 27-11-2025 13:35
Lugar das Quintas presta homenagem às vítimas das cheias de 1967
Tragédia aconteceu há 58 anos e vitimou 89 pessoas do Lugar das Quintas.
O Lugar das Quintas, freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, prestou homenagem às vítimas das cheias de 1967.
Cinquenta e oito anos após a tragédia, que vitimou 89 moradores da aldeia, familiares e amigos acompanharam a deposição de flores junto ao memorial.
As homenagens foram organizadas pela Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas e decorreram durante dois dias.
As cheias de 1967 foram a pior tragédia na região depois do terramoto de 1755. As fortes chuvas que caíram na madrugada de 25 para 26 de Novembro de 1967 causaram cerca de setecentas mortes e a destruição de vinte mil casas. No Lugar das Quintas, mais de metade da população perdeu a vida na tragédia, que é recordada anualmente junto ao memorial.
