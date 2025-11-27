uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 27-11-2025 12:33

Mercado Grossista do Entroncamento muda para a Praça Salgueiro Maia

FOTO ARQUIVO
Após acordo com os comerciantes, a autarquia decidiu que o mercado passará a funcionar numa zona mais central e contará com reforço de policiamento aos sábados, para garantir melhor circulação e segurança.

O Município do Entroncamento adiantou que o Mercado Grossista passará a partir de hoje, dia 27 de Novembro, a realizar-se no Cais / Praça Salgueiro Maia, deixando assim o seu anterior local de funcionamento (Recinto Multiusos).
A autarquia informa que esta mudança foi definida em articulação com os comerciantes, garantindo que esta decisão corresponde às necessidades operacionais dos vendedores e que contribui para melhores condições de trabalho e atendimento ao público. “A escolha da Praça Salgueiro Maia deve-se à sua localização mais central, facilitando o acesso de comerciantes, compradores e fornecedores, promovendo uma maior dinâmica comercial e reforçando a vitalidade económica da zona envolvente”, acrescenta o município, reforçando assim o seu compromisso em melhorar os serviços e infraestruturas que apoiam a actividade económica local.
O Município do Entroncamento vai também reforçar o policiamento para regular o trânsito na Praça Salgueiro Maia, todos os sábados entre as 8h e as 12h. A autarquia afirma que esta decisão foi também tomada em articulação com os comerciantes locais e que “pretende melhorar a circulação, aumentar a segurança e agilizar a dinâmica do comércio” naquela zona da cidade.

