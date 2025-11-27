Nersant fica sem presidente da direcção depois da renúncia ao cargo de Pedroso Leal Domingos Chambel e António Pedro Leal estão há cerca de cinco anos a gerir os destinos da Nersant. Neste meio tempo dividiram a presidência da direcção mas os resultados nunca melhoraram. Pedroso Leal acabou de abandonar a direcção. partilhe no Facebook António Pedroso Leal pediu a renúncia ao cargo de presidente da direcção da Nersant invocando problemas familiares. O seu mandato termina daqui a quatro meses, data em que deverá ser realizada a assembleia geral para a eleição dos novos corpos gerentes. Demissão pode dever-se também a cinco anos de gestão sem rumo e estabilidade directiva e organizacional.

O presidente da assembleia-geral da Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém - informou os associados que o presidente da direcção, António Pedroso Leal, pediu a renúncia do cargo com efeitos a partir de quarta-feira, 26 de Novembro. Segundo informa, o pedido de demissão deve-se a “motivos particulares ligados à saúde de um familiar, invocando um acompanhamento incompatível com as funções” de presidente da direcção da Nersant.

A demissão pode estar também ligada às dificuldades na gestão da associação que, mais de cinco anos depois da gestão das direcções de Domingos Chambel, ainda não encontrou um rumo e uma estabilidade directiva e organizacional. Recentemente O MIRANTE deu conta que António Pedroso Leal estava a receber ajuda de custos na ordem dos dois mil euros mensais, situação até agora inusitada numa associação com mais de 30 anos de história. Curiosamente a Nersant fez um comunicado aos associados dando conta da situação da venda do pavilhão, que também foi notícia no nosso jornal, mas não esclareceu a questão das ajudas de custo.

Segundo O MIRANTE apurou, o responsável pelo Centro de Empresas de Santarém é um dos problemas por resolver. Paulo Marques tem sido o rosto da direcção da Nersant em várias iniciativas, mas, segundo apuramos, não tem qualquer ligação laboral à Nersant, não faz parte da direcção, nem é conhecido dentro da organização. Depois da publicação online da notícia do pedido de demissão, Paulo Marques falou com O MIRANTE e disse que a sua ligação à Nersant faz-se através de um contrato de serviços, e que não tem nada a ver com a estrutura associativa.

António Pedroso Leal é ainda acusado por alguns associados de aparecer pouco, delegando a presença da direcção no vice-presidente Rui Serrano, e também em Paulo Marques, que disso vai dando notícia nas suas redes sociais.

Como O MIRANTE tem vindo a dar conta, a Nersant tem diminuído a sua actividade e tem cada vez menos expositores e participantes nas suas feiras, além de ter diminuído o apoio ao empreendedorismo e criação de novas empresas. Esta é uma das conclusões que se retiram do relatório de contas do ano de 2024 da entidade gerida pelo solicitador e agente de execução Pedroso Leal. A Fersant, que era uma feira empresarial de referência na região e no país, é a imagem da falta de vigor da associação que registou o menor volume de rendimentos das últimas duas décadas (1,11 milhões de euros). A Nersant também tem vindo a perder presença na zona sul do distrito de Santarém, sendo que em termos de novos sócios, 68% são da zona do Médio Tejo. Também tem menos participação em termos das grandes empresas, dos sectores industrial e agro-industrial, sendo que os novos associados são em grande parte empresas unipessoais. Desde a entrada em funções da direcção de Pedroso Leal acentuou-se uma perda de visibilidade e de importância da associação, que se evidenciou com a política de gestão do seu antecessor, Domingos Chambel.