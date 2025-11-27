uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-11-2025 07:00

Santander fecha balcão em Alcanena após 70 anos na vila

Santander fecha balcão em Alcanena após 70 anos na vila
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município já lamentou publicamente a decisão unilateral do banco, que encerra agência após 70 anos de presença em Alcanena. Presidente da câmara deixou duras críticas ao modo como a agência conduziu a situação e afirma que a câmara e a administração da Aquanena vão solicitar formalmente o encerramento de todas as suas contas no banco.

Na reunião da Câmara de Alcanena realizada a 24 de Novembro, o encerramento do balcão do Santander na vila foi um dos temas principais de discussão. O vereador Samuel Frazão (PS) questionou se o município já tinha tomado alguma iniciativa para evitar o encerramento anunciado para 12 de Dezembro, mencionando que outras autarquias, como Porto de Mós, já realizaram reuniões para tentar demover decisões semelhantes.
O presidente da câmara municipal, Rui Anastácio, explicou que, logo após tomar conhecimento da notícia na semana anterior — e não directamente pelo banco, mas por clientes — convocou imediatamente uma reunião com responsáveis do Santander, incluindo o gerente local e o director comercial da região Leiria-Fátima. Apesar da reunião, o autarca lamenta a decisão unilateral do banco, que não comunicou com antecedência a intenção de fechar a agência, algo que considera inaceitável, sobretudo numa altura em que Alcanena está a investir milhões em habitação, creches e parque empresarial.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar