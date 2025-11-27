Santander fecha balcão em Alcanena após 70 anos na vila

Município já lamentou publicamente a decisão unilateral do banco, que encerra agência após 70 anos de presença em Alcanena. Presidente da câmara deixou duras críticas ao modo como a agência conduziu a situação e afirma que a câmara e a administração da Aquanena vão solicitar formalmente o encerramento de todas as suas contas no banco.

Na reunião da Câmara de Alcanena realizada a 24 de Novembro, o encerramento do balcão do Santander na vila foi um dos temas principais de discussão. O vereador Samuel Frazão (PS) questionou se o município já tinha tomado alguma iniciativa para evitar o encerramento anunciado para 12 de Dezembro, mencionando que outras autarquias, como Porto de Mós, já realizaram reuniões para tentar demover decisões semelhantes.

O presidente da câmara municipal, Rui Anastácio, explicou que, logo após tomar conhecimento da notícia na semana anterior — e não directamente pelo banco, mas por clientes — convocou imediatamente uma reunião com responsáveis do Santander, incluindo o gerente local e o director comercial da região Leiria-Fátima. Apesar da reunião, o autarca lamenta a decisão unilateral do banco, que não comunicou com antecedência a intenção de fechar a agência, algo que considera inaceitável, sobretudo numa altura em que Alcanena está a investir milhões em habitação, creches e parque empresarial.

