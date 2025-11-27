Sociedade | 27-11-2025 10:00
Tomar recebe campanha de dadores de medula óssea para ajudar Afonso
foto ilustrativa
A recolha vai decorrer entre as 8h30 e as 12h30 de 28 de Novembro, na firma SPR Esperanças, localizada na Zona Industrial de Tomar.
Tomar vai receber uma campanha de dadores de medula óssea na sexta-feira, dia 28 de Novembro. A campanha pretende ajudar Afonso, de 12 anos, diagnosticado com aplasia medular no dia 31 de Outubro. A recolha vai decorrer entre as 8h30 e as 12h30 na firma SPR Esperanças, localizada na Zona Industrial de Tomar.
Para ser potencial dador de medula óssea, terá que ter entre 18 e 35 anos, ser saudável e nunca ter recebido uma transfusão de sangue.
