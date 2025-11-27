Torres Novas aprova voto de pesar pelo falecimento de Octávio de Oliveira

Executivo da Câmara de Torres Novas cumpriu minuto de silêncio pela morte de Octávio de Oliveira, ex-autarca e presidente do Instituto da Segurança Social lembrado pela sua dedicação à causa pública.

O executivo da Câmara de Torres Novas, reunido em reunião extraordinária a 26 de Novembro, aprovou por unanimidade um voto de pesar e cumpriu um minuto de silêncio pelo falecimento de Octávio de Oliveira. O ex-autarca e presidente do Instituto da Segurança Social (ISS) perdeu a vida aos 65 anos, a 18 de Novembro.

Antes de ler o voto de pesar, subscrito por todo o executivo camarário, o presidente do município, José Trincão Marques lembrou-o como uma “pessoa íntegra” pela qual tinha “admiração”. Octávio de Oliveira, nascido a 18 de Maio de 1960, no Tramagal, concelho de Abrantes, foi “personalidade pública de elevado mérito e cidadão dedicado ao serviço público e desenvolvimento da comunidade onde viveu”, lê-se no voto de pesar onde se destaca o seu percurso político e autárquico em Torres Novas.

Octávio de Oliveira foi vereador na Câmara de Torres Novas, eleito pelo PSD, nos mandatos de 1993-1997 e 2001-2005 “função que exerceu com rigor técnico e responsabilidade”. Foi ainda eleito na Assembleia Municipal de Torres Novas nos mandatos de 19989-1193 e 1997- 2001, “intervindo activamente na discussão das políticas locais e com postura responsável, informada e construtiva. O país e Torres Novas perdem um servidor público exemplar cuja memória perdurará pelo legado de competência ética e humanismo que deixou”.