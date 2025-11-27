uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-11-2025 07:00

Tuna Académica do Ribatejo celebra dez anos com espectáculo especial no W Shopping

A festa dos 10 anos da IssóTuna - Tuna Académica do Ribatejo promete um espectáculo intimista em Santarém, com fado, guitarra clássica e participações que marcaram o seu percurso.

A IssóTuna – Tuna Académica do Ribatejo vai assinalar o seu 10º aniversário com um espectáculo comemorativo intitulado “Uma Década - O Espetáculo”, que terá lugar no dia 29 de Novembro, às 21h30, na Sala de Cinema Castello Lopes Cinemas, no W Shopping, em Santarém.
A tuna prepara-se para transformar a sala de cinema num palco musical diferente do habitual, contando a noite com actuações que cruzam fado, guitarra clássica e interpretações a solo, planeadas para tirar partido da envolvência intimista da sala. Entre os convidados estão Meewa, João Correia e Diana David, bem como as tunas Scalabituna e Ignistuna, reforçando o espírito de comunidade que sempre acompanhou a IssóTuna.
Ao longo da última década, a Tuna Académica do Ribatejo levou o nome de Santarém a palcos de norte a sul do país e às ilhas, e para assinalar este marco o grupo preparou uma viagem artística pelo seu percurso, revisitando momentos e músicas emblemáticas da sua história. Os bilhetes já se encontram disponíveis, podendo as pré-reservas ser feitas através de mensagem privada nas páginas oficiais da IssóTuna no Instagram e no Facebook, ou pelo telefone 933 058 405. O custo é de 7,5€ em pré-reserva e 8€ no dia do espectáculo, existindo ainda um pack especial de 7€ por pessoa para grupos de quatro participantes.

