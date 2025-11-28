uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-11-2025 15:00

Azambuja tem de apresentar candidatura até final do mês para requalificar escola secundária

Azambuja tem de apresentar candidatura até final do mês para requalificar escola secundária
Escola Secundária de Azambuja espera há anos por obras de requalificação - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara de Azambuja tem nova oportunidade para conseguir financiamento para a requalificação da Escola Secundária de Azambuja. Estabelecimento de ensino está há anos classificado como prioritário, mas continua à espera de intervenção.

A Câmara de Azambuja tem até ao final de Novembro para submeter a candidatura e projecto de requalificação da Escola Secundária de Azambuja numa tentativa, mais uma, de ser contemplada por financiamento, desta vez, disponibilizado pelo Banco Europeu de Investimento, através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo para a modernização de escolas.
“O aviso é muito preciso e nós não queremos falhar em nada e o ‘timing’ que temos é até final do mês fazermos a candidatura da secundária. Depois faremos a da básica integrada”, disse o presidente do município, Silvino Lúcio (PS) na reunião de executivo de 18 de Novembro. Uma informação deixada em resposta a uma pergunta do vereador do PSD, Luís Benavente, sobre a assinatura de um contrato de aquisição de serviços, a 4 de Novembro, para alterações ao projecto da escola, no valor de 19.900 euros (mais IVA).
Segundo Silvino Lúcio, essas alterações prendem-se com a necessidade de apresentação de um “estudo sísmico”, algo que não era pedido nos avisos anteriores, “além de outras correcções”.

Verba não será suficiente para contemplar todas as candidaturas
Na sua intervenção, a vereadora social-democrata, Margarida Lopes, alertou para a abertura do aviso “que abre a possibilidade de financiamento para as escolas classificadas como P2 – Urgente, que é o caso da de Azambuja, com um investimento estimado em 12 milhões de euros”. Do montante global, apenas uma parte, 399,5 milhões de euros é atribuído à CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, o que se traduz em 4,2 ME por estabelecimento. “É evidente que não haverá verba suficiente para todas as candidaturas e que só as mais bem preparadas e completas terão hipótese de aprovação”, disse, sublinhando que o aviso, “muito exigente”, requer um “projecto de execução completo” e que qualquer falha “pode significar a perda total do financiamento”.
Margarida Lopes lembrou ainda as oportunidades perdidas para a requalificação da Escola Secundária de Azambuja, “por falta de planeamento e rigor”. Por isso, disse, agora que foi aberta pelo Governo esta “linha de crédito”, através do Banco Europeu de Investimento, não “venha o presidente da câmara depois atribuir responsabilidades a terceiros”, caso falhe. A vereadora sem pelouros salientou ainda a necessidade, também urgente, de requalificação da Escola Básica de Azambuja, lembrando que na escola da Socasa ainda há alunos a ter aulas em contentores.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar