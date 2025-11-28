Azambuja tem de apresentar candidatura até final do mês para requalificar escola secundária

A Câmara de Azambuja tem até ao final de Novembro para submeter a candidatura e projecto de requalificação da Escola Secundária de Azambuja numa tentativa, mais uma, de ser contemplada por financiamento, desta vez, disponibilizado pelo Banco Europeu de Investimento, através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo para a modernização de escolas.

“O aviso é muito preciso e nós não queremos falhar em nada e o ‘timing’ que temos é até final do mês fazermos a candidatura da secundária. Depois faremos a da básica integrada”, disse o presidente do município, Silvino Lúcio (PS) na reunião de executivo de 18 de Novembro. Uma informação deixada em resposta a uma pergunta do vereador do PSD, Luís Benavente, sobre a assinatura de um contrato de aquisição de serviços, a 4 de Novembro, para alterações ao projecto da escola, no valor de 19.900 euros (mais IVA).

Segundo Silvino Lúcio, essas alterações prendem-se com a necessidade de apresentação de um “estudo sísmico”, algo que não era pedido nos avisos anteriores, “além de outras correcções”.



Verba não será suficiente para contemplar todas as candidaturas

Na sua intervenção, a vereadora social-democrata, Margarida Lopes, alertou para a abertura do aviso “que abre a possibilidade de financiamento para as escolas classificadas como P2 – Urgente, que é o caso da de Azambuja, com um investimento estimado em 12 milhões de euros”. Do montante global, apenas uma parte, 399,5 milhões de euros é atribuído à CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, o que se traduz em 4,2 ME por estabelecimento. “É evidente que não haverá verba suficiente para todas as candidaturas e que só as mais bem preparadas e completas terão hipótese de aprovação”, disse, sublinhando que o aviso, “muito exigente”, requer um “projecto de execução completo” e que qualquer falha “pode significar a perda total do financiamento”.

Margarida Lopes lembrou ainda as oportunidades perdidas para a requalificação da Escola Secundária de Azambuja, “por falta de planeamento e rigor”. Por isso, disse, agora que foi aberta pelo Governo esta “linha de crédito”, através do Banco Europeu de Investimento, não “venha o presidente da câmara depois atribuir responsabilidades a terceiros”, caso falhe. A vereadora sem pelouros salientou ainda a necessidade, também urgente, de requalificação da Escola Básica de Azambuja, lembrando que na escola da Socasa ainda há alunos a ter aulas em contentores.