Sociedade | 28-11-2025 15:34
Bombeiros de Benavente sem telefone fixo
A corporação alerta a população para utilizar um número móvel enquanto o problema técnico não fica resolvido.
Os Bombeiros Voluntários de Benavente estão temporariamente sem rede fixa, devido a uma falha técnica que afecta este sistema de comunicações da corporação, informou a associação humanitária.
Num aviso divulgado esta tarde, nas redes sociais, os bombeiros explicam que o problema impede o funcionamento normal da linha de telefone instalada no quartel, pelo que qualquer situação de emergência deve ser comunicada através do número móvel 927 246 900, até indicação em contrário.
Os bombeiros pedem à população que mantenha a calma, sublinhando que a resposta operacional não está comprometida e que os meios de socorro continuam totalmente operacionais.
