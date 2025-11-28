uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-11-2025 15:34

Bombeiros de Benavente sem telefone fixo

Bombeiros de Benavente sem telefone fixo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A corporação alerta a população para utilizar um número móvel enquanto o problema técnico não fica resolvido.

Os Bombeiros Voluntários de Benavente estão temporariamente sem rede fixa, devido a uma falha técnica que afecta este sistema de comunicações da corporação, informou a associação humanitária.
Num aviso divulgado esta tarde, nas redes sociais, os bombeiros explicam que o problema impede o funcionamento normal da linha de telefone instalada no quartel, pelo que qualquer situação de emergência deve ser comunicada através do número móvel 927 246 900, até indicação em contrário.
Os bombeiros pedem à população que mantenha a calma, sublinhando que a resposta operacional não está comprometida e que os meios de socorro continuam totalmente operacionais.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar