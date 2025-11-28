Estrada da Estação com um só sentido está a ser ponderada em Santarém

A Câmara de Santarém está a avaliar a possibilidade de implementar apenas um sentido de trânsito na movimentada Estrada da Estação, na Ribeira de Santarém, acesso privilegiado à cidade para o trânsito que acede da Ponta D. Luís, tendo em conta que está cortado, devido a obras, o trânsito no sentido ascendente pela EN 114, outra alternativa de acesso ao planalto citadino para quem vem da margem sul do Tejo.

A informação foi deixada na última reunião de câmara pelo vereador Pedro Gouveia, que referiu que essa medida, a ser tomada em articulação com a PSP e a Rodoviária do Tejo, tem em conta os impactos causados no tráfego pelas obras em curso no troço da EN114. O autarca referiu que a proposta será levada a reunião de câmara, onde será explicada com mais detalhe.

Os problemas de trânsito na estrada que serve a estação ferroviária de Santarém agudizaram-se com o acentuado aumento de utilizadores do comboio, motivado pela redução do preço do passe ferroviário. Uma realidade por todos reconhecida, tendo o presidente da câmara, João Leite, referido que têm que ser encontradas soluções para os problemas que resultam dessa realidade. Algumas medidas já foram implementadas nos últimos tempos, nomeadamente com o aumento da oferta de lugares para estacionamento dos utilizadores do comboio e de uma carreira gratuita em autocarro entre a cidade e a estação, a determinadas horas do dia, para desincentivar o uso de automóvel para aceder ao transporte ferroviário.

O vereador do Chega, Pedro Correia, afirmou que as intervenções na Ribeira de Santarém, no que toca ao trânsito e estacionamento, são “medidas paliativas” e “remendos numa manta de retalhos” que não resolvem um problema estrutural, defendendo que a Linha do Norte devia ser desviada da Ribeira de Santarém. E afirmou nem querer imaginar como ficará o trânsito na zona quando começarem as obras para supressão da passagem de nível próxima da estação, que será substituída por um viaduto.