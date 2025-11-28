uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 28-11-2025 11:34

Geota vai remover mais um açude no rio Alviela no troço de Sourinho

Acções de reabilitação fluvial em curso no troço de Sourinho incluem a estabilização e requalificação das margens, o controlo de espécies invasoras, a promoção de espécies autóctones e a monitorização da ictiofauna e da dinâmica de sedimentos.

Após a reabilitação com remoção de barreira fluvial levada a cabo em Abril 2023, na proximidade das aldeias de Vaqueiros e Louriceira, e com a qual obteve o prémio internacional da DAM REMOVAL EUROPE, o GEOTA promove de novo a conectividade fluvial no Alviela ao intervir no troço de Sourinho, cujas margens se localizam nas localidades de Filhós (Bugalhos) e Louriceira.
O início dos trabalhos de remoção do açude de Sourinho terá lugar no dia 29 de Novembro, pelas 11h00, com concentração junto à Azenha de Filhós/Bugalhos. As acções de reabilitação fluvial em curso no troço de Sourinho incluem, além da remoção de barreiras obsoletas com impacto ecológico negativo, a estabilização e requalificação das margens, o controlo de espécies invasoras, a promoção de espécies autóctones e a monitorização da ictiofauna e da dinâmica de sedimentos.
Segundo Ana Catarina Miranda, coordenadora do Programa Rios Livres GEOTA, “esta intervenção resulta de acções que temos estado a desenvolver desde 2023, incluindo o mapeamento, caracterização e priorização das barreiras à conectividade fluvial na bacia do Alviela, o fomento da participação pública efectiva junto às comunidades do Alviela, assim como o projecto de reabilitação e monitorização. Sem os apoios financeiros da DIMFE (Donors Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems), Programa Open Rivers, Fundação Calouste Gulbenkian e Dam Removal Europe, não teríamos tido hipótese de promover a melhoria da conectividade no Rio Alviela através de acções tão concretas e efectivas”, sublinhou.
Este conjunto de acções, coordenado pela equipa Rios Livres GEOTA, conta com várias parcerias institucionais e académicas, incluindo, entre outros, a Câmara Municipal de Alcanena, a Agência Portuguesa do Ambiente, o ISCTE e o Instituto Superior Técnico.

