Sociedade | 28-11-2025 21:00

Parque infantil em Benavente com novas medidas de segurança

Equipamento de lazer passa a contar novas medidas que pretendem reforçar a segurança de crianças, famílias e utilizadores do espaço.

O parque infantil “O Campino”, em Benavente, vai ter a partir de quinta-feira, 27 de Novembro, um novo sistema de segurança que inclui um portão automático e videovigilância, numa medida definida pela autarquia para garantir maior tranquilidade a quem utiliza diariamente o espaço.
O portão do parque, que se localiza na Praça do Município, passa a encerrar automaticamente às 19h00, horário de fecho durante o período de Inverno, ficando o acesso bloqueado após esse momento. Durante os primeiros minutos depois do encerramento, os utilizadores ainda poderão abrir o portão para sair do recinto através de um botão de emergência, assinalado a vermelho, colocado junto à placa informativa.
Caso algum visitante permaneça no interior por descuido depois do fecho automático, a autarquia aconselha o contacto para a linha gratuita 800 106 000.
O município apela ainda à colaboração de todos na preservação do parque, sublinhando a importância de manter o espaço limpo, seguro e agradável para as famílias.

