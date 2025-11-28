Salvaterra promove quatro dias de debate e partilha sobre saúde, social e educação

As Jornadas da Saúde, do Social e da Educação regressam a Salvaterra de Magos entre 2 e 5 de Dezembro, com uma programação que cruza seminários, mesas-redondas, actividades culturais e momentos de consciencialização comunitária.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal, pretende reforçar a ligação entre instituições, profissionais e população através da partilha de conhecimento e da criação de espaços de encontro.

O programa arranca no dia 2, às 14h30, no Auditório da Escola “O Século”, com uma sessão dedicada às respostas comunitárias da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Salvaterra de Magos, seguida da apresentação do Programa da Rede Municipal de Cuidadores Informais.

No dia seguinte, 3 de Dezembro, as Jornadas assinalam o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com um Encontro de Natação Adaptada nas Piscinas Municipais, a partir das 10h00, numa organização conjunta do município com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e o apoio da Associação de Desporto Especial do Distrito de Santarém. A tarde é dedicada ao debate sobre inclusão e participação das pessoas com deficiência, com uma mesa-redonda dinamizada por Inês Neto e Maria João Morgado, seguindo-se um concerto da Banda The Ziguais, da APPDA, no Auditório da Escola Básica e Secundária de Salvaterra.

A 4 de Dezembro, às 15h00, a Biblioteca Municipal recebe a apresentação do livro “Hiperactividade e Défice de Atenção”, de Rita Antunes, num momento de diálogo aberto com a autora.

As Jornadas encerram a 5 de Dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, com o seminário “Cuidar de quem cuida: Desafios e Estratégias”, organizado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Salvaterra de Magos.

A sessão decorre no Auditório da Escola “O Século” e inicia-se às 9h30 com intervenções da presidente da câmara, Helena Neves, e da presidente da CPCJ local, Maria de Fátima Pedro. A moderação estará a cargo de Nélia Alexandre, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens. Ao longo do dia serão apresentados vários temas por diversos oradores, num encerramento centrado no papel essencial do voluntariado e dos cuidadores no tecido social do concelho.