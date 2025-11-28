Santarém assinala Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Sessão de informação sobre produtos de apoio vai decorrer na tarde de 3 de Dezembro, na Casa do Campino, em Santarém.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência vai ser comemorado em Santarém, no dia 3 de Dezembro, com uma sessão sobre produtos de apoio (ajudas técnicas) a decorrer na Casa do Campino, das 14h30 às 17h30. A participação é gratuita, embora sujeita a inscrição prévia, através do link: https://bit.ly/produtosapoio_inscricao

Esta iniciativa da Câmara de Santarém tem como público alvo técnicos, famílias, professores e outros interessados e realiza-se no âmbito do Plano de Acção da Comissão Municipal de Protecção das Pessoas Idosas e/ou Dependentes do Município de Santarém. O objectivo é informar sobre os produtos de apoio que existem, os critérios para a sua atribuição e como ter acesso aos produtos.

Após a sessão de boas vindas que tem lugar às 14h30, as intervenções têm início às 15h00, com intervenções de Paula Martins e Ana Farinha, do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, de Filomena Rodrigues, do Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação de Santarém - CR-TIC Santarém, de Teresa Nogueira, da Unidade de Saúde Pública – ULS da Lezíria e de Paula Nunes, do Hospital Distrital de Santarém – ULS da Lezíria, de Ana Vicente, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém do IEFP e de Madalena Narciso, da APPACDM Santarém. A moderação está a cargo de Helena Carona, da Associação INCLUIR.

A iniciativa contra ainda com um momento musical, a cargo da AAPACDM Santarém.