uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-11-2025 07:00

Santarém assinala Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Santarém assinala Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sessão de informação sobre produtos de apoio vai decorrer na tarde de 3 de Dezembro, na Casa do Campino, em Santarém.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência vai ser comemorado em Santarém, no dia 3 de Dezembro, com uma sessão sobre produtos de apoio (ajudas técnicas) a decorrer na Casa do Campino, das 14h30 às 17h30. A participação é gratuita, embora sujeita a inscrição prévia, através do link: https://bit.ly/produtosapoio_inscricao.
Esta iniciativa da Câmara de Santarém tem como público alvo técnicos, famílias, professores e outros interessados e realiza-se no âmbito do Plano de Acção da Comissão Municipal de Protecção das Pessoas Idosas e/ou Dependentes do Município de Santarém. O objectivo é informar sobre os produtos de apoio que existem, os critérios para a sua atribuição e como ter acesso aos produtos.
Após a sessão de boas vindas que tem lugar às 14h30, as intervenções têm início às 15h00, com intervenções de Paula Martins e Ana Farinha, do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, de Filomena Rodrigues, do Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação de Santarém - CR-TIC Santarém, de Teresa Nogueira, da Unidade de Saúde Pública – ULS da Lezíria e de Paula Nunes, do Hospital Distrital de Santarém – ULS da Lezíria, de Ana Vicente, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém do IEFP e de Madalena Narciso, da APPACDM Santarém. A moderação está a cargo de Helena Carona, da Associação INCLUIR.
A iniciativa contra ainda com um momento musical, a cargo da AAPACDM Santarém.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar