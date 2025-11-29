Câmara do Cartaxo mantém distribuição de pelouros no novo mandato

O executivo municipal do Cartaxo já definiu a nova distribuição de pelouros, mantendo-se concentrada em quatro autarcas do PSD, com três deles a tempo inteiro. O presidente da câmara, João Heitor, continua responsável pelos Gabinetes de Apoio à Presidência e de Apoio à Vereação, pelo Gabinete de Comunicação, e pelos pelouros do Serviço Municipal de Protecção Civil, dos Bombeiros Municipais, a Gestão e Finanças e ainda o Desenvolvimento Económico nas áreas de Fundos de Financiamento e Apoio às Empresas e ao Investimento. A única alteração em relação ao mandato anterior é a integração do pelouro de Obras e Equipamentos Municipais, que até agora estava sob a tutela do vice-presidente.

O vice-presidente, Pedro Reis, mantém praticamente todas as áreas que já detinha no anterior mandato, nomeadamente a Unidade Funcional de Apoio Jurídico e Fiscalização, o Planeamento e Administração Urbanística, o Ambiente, Espaços Verdes e Higiene Urbana e ainda a Administração Geral e Gestão de Recursos Humanos, na área específica de Atendimento ao Cidadão. A vereadora Maria de Fátima Vinagre continua como a terceira vereadora a tempo inteiro e responsável pelo Gabinete de Informática e Modernização Administrativa, o Expediente e Arquivo e Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, pela Divisão de Administração Geral e Gestão de Recursos Humanos – nas áreas de Gestão de Recursos Humanos, pelo Desenvolvimento Social e Saúde, assim como o pelouro da Educação e da Juventude. Já a vereadora Maria João Oliveira mantém o Gabinete Veterinário Municipal, os pelouros da Cultura, Desporto e Associativismo, o Desenvolvimento Económico, abrangendo Mercados, Feiras, Equipamentos de Promoção da Economia Local e Turismo, e ficou encarregue ainda da Administração Geral e Gestão de Recursos Humanos, na área de Apoio Geral. O executivo inclui ainda um quinto vereador eleito pelo PSD, Gonçalo Monteiro, que não tem pelouros atribuídos. Também os vereadores da oposição, Ricardo Magalhães (PS) e Luísa Areosa (Chega), permanecem sem pelouros atribuídos.