Sociedade | 29-11-2025 15:00

Crianças de Coruche plantaram dezenas de sobreiros em zona industrial

O Município de Coruche assinalou o Dia da Floresta Autóctone com uma visita de alunos ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça e a plantação de mais de 40 sobreiros na zona industrial do Monte da Barca, envolvendo crianças do Pré-Escolar ao 4.º ano numa acção prática de sensibilização ambiental.

O Dia da Floresta Autóctone, celebrado em Portugal a 23 de Novembro, ganhou este ano expressão reforçada em Coruche com uma acção de sensibilização ambiental que juntou comunidade escolar, técnicos municipais e parceiros do sector florestal.
Na manhã de 25 de Novembro, as crianças do ensino pré-escolar ao 4.º ano do Núcleo Escolar de Santana do Mato visitaram o Observatório do Sobreiro e da Cortiça antes de participarem na plantação de mais de 40 sobreiros, na envolvente da zona industrial do Monte da Barca, um por cada criança presente.
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Coruche em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que forneceu as plantas, com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), entidade promotora das acções no território, e com a Associação dos Produtores Florestais (APFC), cuja equipa de sapadores apoiou a plantação.
Integrada no projecto EEC Provere “Montado de Sobro e Cortiça”, no âmbito do Projecto Educativo Municipal, a actividade associou-se às comemorações nacionais, valorizando as espécies autóctones, a gestão sustentável da paisagem e reforçando o papel das novas gerações na conservação do território e na protecção do futuro ambiental de Coruche.

