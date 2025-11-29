uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 29-11-2025 21:00

Estrada estreita complica trânsito na Ribeira de Santarém

A estrada que dá acesso à estação de Santarém, na Ribeira de Santarém, apresenta também um estreitamento de via numa zona em curva, na Rua Lourenço de Almeida, que podia ser resolvida com a supressão do lancil e reajustamento do passeio ali existente.


A estrada que dá acesso à estação de Santarém, na Ribeira de Santarém, apresenta também um estreitamento de via numa zona em curva, na Rua Lourenço de Almeida, que podia ser resolvida com a supressão do lancil e reajustamento do passeio ali existente, evitando-se assim conflitos de tráfego, nomeadamente quando se cruzam veículos de maiores dimensões. A situação ocorre num local onde foi, há anos, demolido um prédio degradado, tendo o terreno sido aproveitado para estacionamento. Só que, no local, ficou o antigo passeio, que pode ser reconfigurado para alargar a curva, facilitando a vida a quem ali passa. Isso mesmo defendeu, na última reunião do executivo camarário, a vereadora Cláudia Afonso (PS). “São pequenas intervenções que resolvem problemas”, declarou.
O presidente da câmara, João Leite, informou que o município está a fazer um estudo para requalificação do largo e zona envolvente, onde parte do terreno é do município e outra pertence a privados.

