Sociedade | 29-11-2025 15:39
Já se pode descer a EN 114 entre Santarém e Ribeira de Santarém
O troço da Estrada Nacional 114 entre Santarém e a Ribeira de Santarém reabriu ao trânsito na sexta-feira, 28 de Novembro, após a realização de trabalhos de gestão do arvoredo que duraram quatro dias.
Refira-se que o mesmo troço da EN114 já se encontrava cortado no sentido ascendente, devido à realização de obras para estabilização de um talude que vão durar alguns meses. A empreitada é da responsabilidade da empresa pública Infraestruturas de Portugal
