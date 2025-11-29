uma parceria com o Jornal Expresso
29/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-11-2025 18:00

Queratoses actínicas foi tema de debate no Médio Tejo

César Martins - foto DR
As queratoses actínicas, também conhecidas como queratoses solares, representam lesões epidérmicas pré-malignas causadas por exposição crónica à radiação ultravioleta.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) realizou recentemente mais uma Sessão de “Discussão de Temas e Casos Clínicos” com a temática “Queratoses Actínicas: terapêutica actual e diagnóstico diferencial de lesões pigmentadas”. Entende-se por “Queratoses Actínicas” manchas ou pequenas lesões ásperas que aparecem na pele por causa da exposição ao sol durante muitos anos.
A sessão esteve a cargo do Serviço de Dermatologia da ULS Médio Tejo e foi apresentada por César Martins, médico Assistente Graduado de Dermatovenereologia da ULS Médio Tejo. Estas sessões reflectem o compromisso da ULS Médio Tejo em fortalecer a formação contínua e a colaboração entre os profissionais, assegurando assim uma prestação de cuidados de saúde de maior qualidade para a nossa população.
As queratoses actínicas (QA), também conhecidas como queratoses solares, representam lesões epidérmicas pré-malignas causadas por exposição crónica à radiação ultravioleta (UV). Ocorrem predominantemente em indivíduos de fototipo claro, idade avançada e com história de dano solar cumulativo. São consideradas um marcador de risco para carcinoma espinocelular cutâneo, com uma taxa de progressão anual variável entre 0,1% e 10%, dependendo da carga lesional e grau de displasia.

