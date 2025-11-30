uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 30-11-2025 15:00

Acção para reforçar a segurança no uso de medicamentos

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
ULS Lezíria recebeu na segunda-feira, 24 de Novembro, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, uma sessão de formação dedicada à “Farmacovigilância e Notificação Espontânea”.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria promoveu uma formação em “Farmacovigilância e Notificação Espontânea”, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, uma iniciativa promovida pela Unidade de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém (UFLSS) no âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância do Infarmed.
Dirigida a todos os profissionais de saúde, a acção teve como propósito reforçar a importância da identificação, notificação e monitorização de reações adversas a medicamentos, contribuindo para a sua utilização mais segura e eficaz. Durante a sessão foram apresentados os princípios essenciais da farmacovigilância e sublinhada a relevância da notificação espontânea, bem como o papel determinante dos profissionais de saúde neste processo, consagrado na legislação em vigor.
A formação foi dinamizada pelas farmacêuticas Paula Barão Sousa Ferreira e Ana Teresa Silva, da UFLSS, unidade que integra a rede nacional de farmacovigilância composta por nove estruturas regionais que colaboram com o Infarmed para garantir a segurança dos medicamentos comercializados em Portugal.

