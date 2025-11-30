uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 30-11-2025 15:00

Aldeia Natal do Freixo promete quatro dias de festa

mercado de natal
foto ilustrativa
Lugar na freguesia de Alviobeira, concelho de Tomar, vai estar em festa com várias iniciativas natalícias.

O lugar do Freixo, na freguesia de Alviobeira, em Tomar, vai acolher nos dias 6, 7, 13 e 14 de Dezembro a “Aldeia Natal”, iniciativa que promete transformar a localidade num espaço de festa. A programação inclui um Portal da Magia do Natal, com iluminação e decoração festiva, pinheiro de Natal, música ambiente e fogo de artifício, bem como um presépio tradicional com mais de 23 toneladas de pedra, da autoria do artista Jorge Roberto.
O evento, que decorrerá diariamente entre as 15h00 e as 20h00, contará ainda com exposições de carros e de temática etnográfica, a par de oficinas de forja e cestaria, animação com música, teatro e canto. Para os visitantes, várias casinhas temáticas estarão disponíveis, incluindo a Casa das Histórias, a Casa do Pai Natal, a Casa das Motas Antigas, a Casa das Estrelas e a Casa de Fora.
A iniciativa oferece também tasquinhas com artesanato local, produtos regionais, doces típicos e espaços gastronómicos com comidas tradicionais, bem como circuitos com burros e póneis para os mais pequenos.

