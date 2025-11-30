Café Paraíso é um negócio de família em Tomar com 114 anos

Uma referência em Tomar com 114 anos, assim é o Café Paraíso. Aberto desde 1911, o negócio de família tem passado de geração em geração, estando actualmente na quarta. Também a quinta geração já trabalha no estabelecimento, preparando-se para assumir a gerência no futuro. Começou por ser um café de elite e hoje é um café para todos, independentemente da classe social. Local de encontros, convívios e tertúlias, o Café Paraíso distingue-se por nunca ter mudado a sua decoração, preservando a história. O MIRANTE esteve no estabelecimento, que está localizado na Rua Serpa Pinto, mais conhecida por Corredoura, e conversou com Alexandra Vasconcelos, gerente há 33 anos.

Sentada numa das mesas do café, Alexandra Vasconcelos, 57 anos, recorda que o estabelecimento foi aberto por cinco sócios, sendo um deles o seu tio bisavô. Refere que passado pouco tempo, o seu tio bisavô decidiu comprar a parte dos sócios, ficando como único gerente do espaço. O estabelecimento foi depois passando de geração em geração, para o seu avô, para a sua avó, para a sua mãe, até chegar a sua vez.

Alexandra Vasconcelos conta que foi trabalhar para o Café Paraíso porque a sua avó estava com Alzheimer. Antes, esteve a estudar numa escola agrícola, mas não terminou o curso. O seu sonho em criança era tirar um curso de teatro no conservatório, gostava de ser cenógrafa ou actriz. Sobre o Paraíso, afirma que o café tem tido altos e baixos, chegando mesmo a estar para trespasse quando o avô morreu. O espaço tem-se mantido sem grandes alterações, apenas com obras de restauro. “Nunca pensámos modernizar o espaço porque ia estragar. Isto é bonito, é assim, tem valor por ser assim e por se manter”, diz a gerente. As cadeiras e mesas do café vieram da Alemanha, as colunas foram revestidas por um artista italiano, os espelhos vieram de Veneza e as ventoinhas ainda são do tempo da 1ª Guerra Mundial.

A quinta geração está a postos

O MIRANTE conversou ainda com Madalena Santos, 28 anos, filha de Alexandra Vasconcelos. A jovem já trabalha no estabelecimento e prepara-se para assumir a sua gerência no futuro. É a quinta geração no negócio de família. Casada, mas ainda sem filhos, Madalena Santos afirma ter memórias do café desde criança. “Lembro-me de dormir a sesta em cima da mesa de bilhar. Passava muito tempo aqui, brincava, arranjava com que me entreter”, recorda sorridente. Primeiro começou por ajudar a lavar a loiça e com 21 anos, quando andava na faculdade, passou a trabalhar mais a sério no estabelecimento.

Actualmente trabalha num laboratório de próteses dentárias em Alpiarça e no café, conciliando os dois trabalhos. Para o futuro do Café Paraíso, afirma que não vai fazer grandes alterações no espaço. “No geral acho que uma boa parte do encanto do café é, efectivamente, ele ter-se mantido praticamente igual desde sempre. Em termos estéticos garanto que será sempre assim”, afirma. Admite, no entanto, que gostava de alargar a cozinha, aumentando as refeições. Para além de Madalena Santos, também o seu pai e marido de Alexandra Vasconcelos trabalha no estabelecimento, fazendo as noites.