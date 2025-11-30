Carlos Andrade Costa renunciou e Nuno Gonçalves Cardoso regressa à gestão do Hospital Vila Franca de Xira

Nuno Luís Gonçalves Cardoso foi nomeado presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, substituindo o muito contestado Carlos Andrade Costa, que apresentou a renúncia ao cargo, juntamente com a vogal executiva.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros, no âmbito da necessidade de reforçar a capacidade de gestão e melhorar a prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde, garantindo acesso equitativo e de qualidade a todos os utentes do Hospital Vila Franca de Xira e centros de saúde dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.

O novo conselho de administração será composto, além do presidente, pelas vogais executivas Ana Cristina Gomes Azevedo (directora clínica para a área dos cuidados hospitalares), Sérgio Miguel Ribeiro Morais Medina do Rosário (director clínico para cuidados primários), Catarina Isabel Garcia Paulino e Maria Helena Valentim Abrantes (enfermeira directora).

Catarina Paulino terá ainda o pelouro financeiro. Ana Cristina Azevedo, Catarina Paulino e Maria Helena Abrantes estão autorizadas a exercer actividade de docência em ensino superior público ou de interesse público. O Conselho de Ministros destaca que a nomeação visa imprimir uma nova dinâmica à administração, assegurando uma gestão sólida, cooperante e capaz de operacionalizar medidas estratégicas, em linha com o novo desenho integrado de cuidados de saúde. O mandato da nova equipa será de três anos, renovável até três vezes consecutivas.

Nuno Luís Gonçalves Cardoso é licenciado em Organização e Gestão de Empresas (ISCTE), com formação avançada em liderança e gestão hospitalar. Tem experiência como director de auditoria interna na CUF e como administrador do Hospital Vila Franca de Xira entre 2018 e 2021. É docente em programas pós-graduados de liderança médica e curador da Fundação Manuel Cargaleiro.



Gestão atribulada

A gestão do anterior administrador da ULS Estuário do Tejo, Carlos Andrade Costa, ficou marcada pela contestação de utentes, autarcas e profissionais de saúde. Ocorreram várias greves de enfermeiros e protestos das comissões de utentes dos concelhos abrangidos pela ULS. Fecho das urgências de pediatria e obstetrícia, queixas de negligência e longos tempos de espera nas urgências e consultas marcaram o dia a dia no hospital desde 2021, altura em que a unidade passou de uma referência no modelo de gestão de parceria público-privada (PPP) para uma gestão em regime de Entidade Pública Empresarial (EPE).

Ainda antes de sair do cargo, conforme o jornal noticiou a semana passada, Carlos Andrade Costa, enquanto responsável da ULS, apresentou queixa na justiça contra a Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo, na sequência de um abaixo-assinado entregue por esse movimento, em Janeiro de 2025, onde criticava o funcionamento dos centros de saúde e pedia a colocação de mais médicos para servir a comunidade. Isso numa altura em que também se ouviam várias queixas da comunidade, incluindo de autarcas, sobre o mau funcionamento dos centros de saúde e do hospital.

Em Setembro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse estar “muito preocupada” com a gestão da ULS Estuário do Tejo e, na ocasião, avançou que o regresso da PPP estava em cima da mesa. “O contrato da PPP terminou em 2021 e foi dito na altura que o hospital seria o mesmo, que a ideia era melhorar ou aumentar a qualidade. Assim não aconteceu e os resultados estão à vista: as consultas diminuíram 10,3% e as cirurgias 3,5%. Apesar de ligeiros aumentos em 2023 e 2024 estamos longe dos níveis da PPP”, criticou, na ocasião, Ana Paula Martins.