uma parceria com o Jornal Expresso
30/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-11-2025 12:00

Fórum das Freguesias debate sustentabilidade e desenvolvimento local na Barquinha

Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebe, no dia 4 de Dezembro, o 3.º Fórum das Freguesias do Ribatejo Norte, uma iniciativa da ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.

A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte vai dinamizar o 3º Fórum das Freguesias do Ribatejo Norte em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha no Centro Cultural da vila. O encontro pretende juntar autarcas, agentes locais e parceiros institucionais para reflectir sobre os desafios e oportunidades das freguesias, com enfoque na sustentabilidade e no desenvolvimento territorial.
Sob o tema “Comunidades Sustentáveis”, o fórum propõe-se a promover a cooperação entre entidades, reforçar a articulação territorial e lançar bases para novas formas de trabalho colaborativo. A valorização das aldeias, a modernização administrativa e as estratégias para fortalecer a identidade e a atractividade dos territórios rurais estão entre os tópicos em destaque.
A ADIRN sublinha que este será um momento de partilha, aprendizagem e alinhamento estratégico, reunindo representantes de várias freguesias do Ribatejo Norte num espaço de debate sobre o futuro das comunidades locais. A entrada é livre, sendo esperada a participação de dezenas de responsáveis autárquicos e agentes regionais.

