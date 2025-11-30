Inteligência artificial e descuido dos utilizadores aumentam riscos de segurança online

Hoje assinala-se o Dia da Segurança ao Computador, onde a comunidade é alertada para alguns perigos que espreitam do outro lado dos ecrãs, quer dos computadores como dos telemóveis. Não agir por impulso e não confiar em tudo o que se lê é meio caminho andado para estar protegido.

A crescente utilização da inteligência artificial na informática está a transformar a segurança online numa preocupação ainda maior para todos os utilizadores da internet. Este 30 de Novembro, Dia da Segurança ao Computador, serve para alertar para os riscos e a necessidade de redobrar a atenção na navegação na web.

Michael Ferreira, professor de informática na Escola Secundária de Camarate e sócio da empresa Infortaurus, da Póvoa de Santa Iria, alerta que há muita desinformação e ignorância no uso de computadores por parte de uma grande franja da sociedade. “Estamos ainda muito info-excluídos. Na hora de usar os computadores muitas pessoas estão impreparadas para saberem o que estão a fazer online e para se manterem seguras”, avisa.

Mesmo os jovens, que muitas vezes se consideram bons em informática, cometem erros básicos que comprometem a segurança dos seus dados. Entre os exemplos mais comuns estão seguir links desconhecidos, responder a pessoas que não conhecem e criar passwords sem qualquer cuidado, ignorando regras fundamentais de segurança.

Usar determinado número de caracteres e números, com símbolos, pode dar trabalho, mas é fundamental para garantir contas seguras. “As pessoas clicam por impulso, sem pensar”, sublinha o professor de informática. A recomendação é simples: “Parar, respirar fundo e verificar antes de clicar. Por exemplo, se receber um email a dizer que tem uma factura pendente, o melhor é ir ao site oficial da empresa ou serviço e confirmar a informação”, explica.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE