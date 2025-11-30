Luciano Cristino, padre dinamizador da Documentação Crítica de Fátima, morreu aos 87 anos

O padre Luciano Coelho Cristino, um dos principais responsáveis pela edição crítica de documentação que conta a história dos acontecimentos de 1917, na Cova da Iria, morreu aos 87 anos, anunciou o Santuário de Fátima. O sacerdote, antigo director do Serviço de Estudos e Difusão do santuário e um dos precursores da sistematização da história crítica das aparições e da mensagem de Fátima, morreu na Casa Diocesana do Clero de Leiria-Fátima, em Fátima. “Grande parte do seu ministério sacerdotal foi dedicado ao desenvolvimento do estudo das temáticas ligadas à história e mensagem que Nossa Senhora deixou na Cova da Iria, o que faz do padre Luciano Cristino uma das figuras de grande relevo de Fátima”, adiantou o templo, numa publicação na sua página na Internet.

Luciano Coelho Cristino nasceu em 26 de setembro de 1938, na Maceirinha, concelho de Leiria. Em 15 de Agosto de 1962, foi ordenado sacerdote e, ainda nesse ano, ingressou na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, onde se licenciou em Teologia Dogmática e em História Eclesiástica, e “ainda pôde acompanhar de perto a inauguração do Concílio Vaticano II” e a eleição de Paulo VI, o primeiro Papa a estar em Fátima. O sacerdote regressou a Portugal em 1967, ano em que o Papa Paulo VI se deslocou ao santuário mariano, e, nos anos seguintes, licenciou-se em História, em Coimbra, onde também fez o curso de bibliotecário-arquivista, enquanto lecionava, simultaneamente, naquela cidade e no Seminário de Leiria.

Luciano Coelho Cristino chegou ao santuário em 1974, para trabalhar na sistematização da história crítica das aparições e da mensagem de Fátima, em colaboração com o padre Joaquim Maria Alonso. Dois anos depois, foi nomeado diretor do Serviço de Estudos e Difusão, que liderou durante 37 anos, até 2013, permanecendo no santuário a partir de então como capelão.