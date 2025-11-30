Multinacional suíça processa empresa de água mineral do concelho da Chamusca

A empresa de águas minerais de Ulme, no concelho da Chamusca, Aguarela do Mundo, está a responder em tribunal por causa de um alegado incumprimento com uma empresa suíça que lhe fornecia a matéria-prima para a produção de garrafas de plástico. Em causa está 1,4 milhões de euros de prejuízos que a Polymers Trading International AG (PTI) diz ter sofrido com a quebra de encomendas que estavam contratadas com aquela empresa e com outra que está no mesmo grupo e tem o mesmo administrador, a Outeirinho, de Fafe, também ré no processo. As rés acusam a PTI de gestão descuidada. A autora da acção diz que as duas empresas tiveram uma postura de repetidas ameaças.

As relações comerciais entre as empresas já têm uma década e as aquisições do material para fazer as garrafas eram feitas através dos valores variáveis do mercado na altura das encomendas. Mas no final de 2019 a administração das empresas que engarrafam e comercializam águas minerais decidiram negociar um preço fixo por tonelada para os anos de 2020, num valor total de 7,1 milhões de euros. Só que o preço de mercado veio a ficar mais baixo do que o fixado. Segundo o descrito pela autora no processo, as compradoras pediram para adiar duas encomendas por dificuldades de escoamento de stocks, que foram retomadas de seguida. Mas dá-se a pandemia de Covid-19 e as relações empresariais entre as partes deterioram-se.

A autora da acção diz que procurou soluções para ir ao encontro das necessidades das rés, alegando que estas tiveram uma postura de ameaça de não-cumprimento do contrato e de negociação com outra empresa a preços variáveis mais reduzidos. Entretanto, seguiu-se uma encomenda abaixo das quantidades contratadas e outras duas com descontos, sendo que uma delas também ficou abaixo da quantidade. Após Setembro de 2020, diz a PTI, as clientes recusaram fazer mais encomendas. A fornecedora conseguiu vender a outros o que não tinha sido entregue e diz que ficou com um prejuízo de 1,4 milhões de euros entre o valor contratado e o que conseguiu receber. Mas as rés consideram que a empresa suíça podia ter alcançado uma receita mais elevada na venda a terceiros se tivesse vendido a preços de mercado, “como uma entidade empresarial atenta, cuidadosa e diligente”.

A fornecedora diz que ficaram por entregar cerca de dois terços das encomendas acordadas e que ficou sem receber quase cinco milhões de euros. As duas fábricas, que comercializam sumos e águas minerais, mandaram para o processo gráficos a justificarem o que consideravam uma diminuição grave das vendas, tendo também sido reveladas conversações para a diminuição dos preços acordados. A fábrica de Ulme e a de Fafe queixam-se ainda de dificuldades relacionadas com o facto de lhes ter sido diminuído o plafond de crédito, que na prática significava que a obrigação de pagar as facturas passava de 90 dias para 30 dias.