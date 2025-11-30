uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 30-11-2025 10:00

Novembro Azul com campanha dedicada à prevenção e rastreio do cancro da próstata

Profissionais de saúde da ULS Lezíria reforçaram, em Santarém, a necessidade de vigilância regular e de informação aberta sobre a saúde masculina - foto DR
Iniciativa da ULS Lezíria tem como objectivo reforçar a importância da prevenção e do rastreio do cancro da próstata, destacando o papel do diagnóstico precoce e de hábitos de vida saudáveis.

O Serviço das Especialidades Cirúrgicas da Unidade Local de Saúde da Lezíria assinalou na segunda-feira, 17 de Novembro, no hall de entrada do Hospital Distrital de Santarém, o mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do cancro da próstata. A sessão foi aberta por Madalena Cruz, enfermeira gestora do serviço, que sublinhou a importância da iniciativa: “O Novembro Azul é mais do que uma cor ou símbolo – é um compromisso com a vida. É o momento de reforçarmos a importância de consultas regulares, de exames preventivos e, acima de tudo, de conversar sem vergonha sobre a saúde do homem. Porque quanto mais cedo o cancro da próstata é detectado, maiores são as hipóteses de cura”, alerta.
No decorrer do evento, Rui Abreu, urologista, alertou para a importância do rastreio e do diagnóstico precoce: “O cancro da próstata é um tumor que se consegue dividir em vários riscos, risco intermédio e alto risco. Ainda há muito por saber sobre como se comporta, mas é fundamental fazer o diagnóstico precoce. O cancro da próstata tem tratamento e, embora possa haver algumas sequelas, tem cura”, avisa. Fátima Lopes, enfermeira directora do conselho de administração da ULS Lezíria, reforçou a necessidade da prevenção: “É através de iniciativas simples e simbólicas, como esta, que se transmite a mensagem de prevenção e promoção da saúde”, disse.
A campanha de sensibilização promovida pela equipa de enfermagem do serviço de Especialidades Cirúrgicas tem como objectivo reforçar a importância da prevenção e do rastreio do cancro da próstata, destacando o papel do diagnóstico precoce e de hábitos de vida saudáveis na protecção da saúde masculina.

