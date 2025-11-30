Obras das novas instalações da UTIS em Santarém devem arrancar em 2026

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, garantiu que a empreitada para requalificação e remodelação do edifício que vai ser a futura sede da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém “vai mesmo avançar em 2026, com projectos de especialidade a concluir nos próximos meses e o concurso público a ser lançado em breve”. A afirmação foi proferida durante a cerimónia de abertura do ano lectivo 2025-2026, que teve lugar no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém, no dia 18 de Novembro.

“A câmara está totalmente empenhada em apoiar a UTIS”, referiu o autarca, que desejou “saúde, energia e um ano lectivo muito feliz para todos”. João Leite elogiou o crescimento e dinamismo da UTIS, considerando-a uma referência importante para o concelho, e deixou um agradecimento especial ao professor Vítor Barreto, coordenador do Conselho Científico Pedagógico da UTIS. Um elogio que estendeu às 13 instituições parceiras do projecto, incluindo a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, sublinhando que “o projecto assenta na ideia essencial de qualquer comunidade: partilhar conhecimento e promover uma vida activa, digna e feliz”. João Leite reconheceu que a cidade precisa de espaço público mais acessível, cuidado e digno e que foi nesse sentido que assumiu o pelouro da Revitalização do Centro Histórico e da Ribeira de Santarém. O propósito é concretizar mais investimentos em ruas, praças e nas acessibilidades, para que as pessoas sintam orgulho em Santarém e para que a cidade seja palco vivo de cultura, referiu, citado em nota de imprensa.

Tal como noticiámos em Setembro de 2024, a Câmara de Santarém cedeu à UTIS o edifício onde funcionou a enfermaria da antiga Escola Prática de Cavalaria, que vai ser reabilitado para as novas funções. A cedência das instalações foi aprovada em reunião do executivo municipal e a UTIS vai mudar-se após as necessárias obras de requalificação e adaptação. A UTIS funciona há alguns anos no antigo presídio militar de Santarém.