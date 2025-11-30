uma parceria com o Jornal Expresso
30/11/2025

Sociedade | 30-11-2025 18:00

Passagem de ano em Santarém com muita música e fogo de artifício

Mickael Carreira, a dupla Raio dos Cachopos e DJ Vassalo são as propostas musicais para a noite de passagem de ano em Santarém, que este ano volta a ter como palco o Jardim da Liberdade.

Mickael Carreira, a dupla Raio dos Cachopos e DJ Vassalo são as propostas musicais para a noite de passagem de ano em Santarém, organizada pelo município, que este ano volta a ter como palco o Jardim da Liberdade. No local não vão faltar pontos de venda de comida e bebida e, pela meia-noite, o habitual fogo de artifício vai colorir o céu cidade.
O começo da festa está marcado para as 22h00, com a dupla alentejana Raio dos Cachopos. Mickael Carreira entra em cena pelas 23h00 para interpretar vários êxitos das suas quase duas décadas de carreira. Após as doze badaladas, a animação continua, a partir da 01h00, ao som do DJ Vassalo.

