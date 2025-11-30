Um dos jovens que morreram na Barragem do Cabril é da zona de Santarém

Um casal de jovens na casa dos vinte anos morreu no sábado, 29 de Novembro, quando a viatura em que se encontravam caiu à água na praia fluvial de Pedrógão Grande, na albufeira da barragem do Cabril. Segundo foi divulgado por diversos órgãos de comunicação social, o jovem de 22 anos era da zona de Santarém e a rapariga com quem estava era do norte do país.



De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, o alerta do acidente foi dado cerca das 21h30 de sábado, com a indicação de que um veículo tinha caído naquela praia fluvial junto à barragem do Cabril, no rio Zêzere.



Com o auxílio de uma equipa de mergulhadores, os corpos dos dois jovens foram resgatados da viatura submersa e o óbito foi declarado às 23h53.No local estiveram 16 operacionais, dos bombeiros de Pedrógão Grande, GNR, INEM, Protecção Civil e dos mergulhadores de Cernache do Bonjardim. A Polícia Judiciária está a investigar as causas da ocorrência fatal.