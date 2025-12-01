Bombeiros Municipais do Cartaxo celebraram 89 anos ao serviço da comunidade

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo celebraram no sábado, 29 de Novembro, o 89º aniversário com uma cerimónia no quartel da corporação que contou com a deposição de uma coroa de flores no Monumento em Memória dos Bombeiros Falecidos. Durante a sessão solene foram entregues divisas a seis novos bombeiros e bombeiras de 3.ª classe a uma nova bombeira especialista na área pré-hospitalar, informou o município.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, sublinhou que os BMC têm sido pilar de segurança, socorro e solidariedade no concelho, garantindo protecção, confiança e compromisso com a comunidade. E lançou “um apelo aberto à comunidade do Cartaxo: . “Juntem-se a nós como voluntários. O voluntariado representa uma segunda linha de apoio indispensável”, reconheceu.



O autarca deixou ainda o compromisso do executivo em continuar a garantir meios financeiros para que a corporação possa responder cabalmente à sua missão. Concluída a entrega do equipamento de proteção individual a todos os elementos e a aquisição de computadores para instalação do programa do INEM que pretende melhorar a capacidade de registo e coordenação no socorro pré-hospitalar, em 2026, a corporação deve vir contar com um novo veículo urbano de combate a incêndios (VUCI), que a Câmara do Cartaxo irá adquirir com recurso a fundos europeus.



O comandante dos BMC e Coordenador Municipal de Protecção Civil, Vítor Rodrigues,

Sublinhou que ser bombeiro “não é só bravura em momentos de crise, também é preparação e treino constantes, é estar disponível a qualquer hora do dia ou da noite”. Daí que o apoio da família seja crucial, referiu, destacando que “os familiares são os pilares que permitem aos bombeiros plena dedicação e compromisso com os desafios que enfrentam”.