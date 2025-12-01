Chove dentro do Mercado Municipal de Alenquer e no Verão o calor é insuportável

O Mercado Municipal de Alenquer foi sujeito a obras de reabilitação, mas já mete água. Chove dentro de algumas lojas e, no Verão, é praticamente impossível estar dentro do espaço porque a clarabóia faz com que o calor seja insuportável, além de o sol bater directamente nas frutas e legumes.

Os problemas foram relatados por João Cerqueira da Silva, que tem um espaço recém-inaugurado no mercado e que sugere a realização de obras de melhoria. “A Rua Sacadura Cabral não tem toldos e, no Verão, também faz sol daquele lado durante a manhã, além de, no Inverno, com o vento, a chuva entrar nas lojas. A animação à volta do mercado é insuficiente e tem de ser reforçada porque o espaço merece ser visto dia e noite”, disse, deixando ainda como sugestão um prolongamento do horário de funcionamento.

O mercado encerra actualmente às 18h00, mas existem pelo menos três negócios que funcionam até mais tarde.

O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS), reconhece os problemas do mercado e concorda com as propostas apresentadas pelo empresário. Quando questionado pelo vereador da coligação TODOS, Francisco Guerra, o autarca respondeu que não existe um levantamento das necessidades do Mercado Municipal.

O vereador independente Tiago Pedro sublinhou que o empreiteiro responsável pela obra pode vir a ser responsabilizado por defeitos de construção, como é o caso das infiltrações. Tiago Pedro, que foi vereador eleito pelo PS no mandato anterior, recorda que, por falta de financiamento, não foi possível executar algumas intervenções no edifício. “Uma delas foi a questão do telhado em acrílico, que tinha sombra prevista no projecto, mas não foi executado. As sombras do lado nascente do mercado não estavam previstas no projecto, mas também devem avançar”, finalizou.

A inauguração do Mercado Municipal de Alenquer, após as obras de requalificação, aconteceu no dia 28 de Outubro de 2023. O projecto foi cofinanciado pela União Europeia, ao abrigo do CENTRO 2020 e contratualizado no âmbito do PEDU, com o montante de comparticipação FEDER aprovado no valor de 941.127 euros.