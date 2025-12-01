Obras na EN 248 avançam mas receios aumentam após novo corte de circulação devido à chuva

No melhor dos cenários e só se o tempo ajudar, as obras de renovação da drenagem e reforço da Estrada Nacional 248, que liga Arruda dos Vinhos a Sobral de Monte Agraço, só deverão acabar depois do Natal ou em meados de Janeiro. Investimento de um milhão de euros visa melhorar a segurança e a circulação mas autarcas e utentes receiam que os problemas persistam até à conclusão da intervenção.

As obras de reabilitação e renovação do sistema de drenagem da Estrada Nacional 248, no troço que liga Arruda dos Vinhos a Sobral de Monte Agraço, continuam a avançar, mas a meteorologia continua a expor fragilidades da via. A intervenção, que arrancou no verão, só deverá ficar concluída no final do ano ou em meados de Janeiro e, até lá, autarcas e utentes temem novos constrangimentos.

Na semana passada a chuva forte originou novamente grandes lençóis de água junto à Quinta das Alagoas, obrigando a mais um corte temporário da circulação e a forçar os condutores a apanhar desvios pelo concelho para unir as duas localidades. A situação, recorrente nos últimos anos, está no centro das preocupações de quem utiliza diariamente a estrada e dos responsáveis autárquicos, que receiam que episódios semelhantes se multipliquem nas próximas semanas.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE