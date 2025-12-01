uma parceria com o Jornal Expresso
01/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 01-12-2025 12:00

Pavilhões em Benavente validados para abrigos temporários

Pavilhões em Benavente validados para abrigos temporários
Técnicos da saúde pública e do município avaliaram no terreno as condições estruturais e logísticas dos espaços a utilizar em caso de emergência - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Benavente reúne condições consideradas “muito positivas” para a instalação de Locais de Abrigo Temporário (LAT) em situações excepcionais.

A Câmara de Benavente reúne condições consideradas “muito positivas” para a instalação de Locais de Abrigo Temporário (LAT) em situações excepcionais. A conclusão resulta de uma visita técnica realizada ao Pavilhão da Escola Secundária de Benavente e às Camaratas dos Camarinhais, que deixou agradadas as responsáveis da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo.
A deslocação contou com a presença de técnicas da Unidade de Saúde Pública, elementos do serviço municipal de protecção civil e do serviço de acção social, bem como de um dos assessores da presidente da câmara ligado ao Gabinete de Apoio. O objectivo passou por avaliar a resposta do concelho no âmbito do Plano de Resposta para a Saúde Sazonal – Módulo Inverno 2025-2026. Este plano, elaborado pelo Ministério da Saúde, define medidas para prevenir e minimizar riscos associados às variações sazonais, como por exemplo, episódios de frio extremo, surtos de doenças respiratórias e outras ameaças que afectam sobretudo os grupos mais vulneráveis em diferentes épocas do ano, como o Inverno e o Verão.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar