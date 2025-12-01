Pavilhões em Benavente validados para abrigos temporários

A Câmara de Benavente reúne condições consideradas “muito positivas” para a instalação de Locais de Abrigo Temporário (LAT) em situações excepcionais. A conclusão resulta de uma visita técnica realizada ao Pavilhão da Escola Secundária de Benavente e às Camaratas dos Camarinhais, que deixou agradadas as responsáveis da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo.

A deslocação contou com a presença de técnicas da Unidade de Saúde Pública, elementos do serviço municipal de protecção civil e do serviço de acção social, bem como de um dos assessores da presidente da câmara ligado ao Gabinete de Apoio. O objectivo passou por avaliar a resposta do concelho no âmbito do Plano de Resposta para a Saúde Sazonal – Módulo Inverno 2025-2026. Este plano, elaborado pelo Ministério da Saúde, define medidas para prevenir e minimizar riscos associados às variações sazonais, como por exemplo, episódios de frio extremo, surtos de doenças respiratórias e outras ameaças que afectam sobretudo os grupos mais vulneráveis em diferentes épocas do ano, como o Inverno e o Verão.